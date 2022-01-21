Российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину отправили в центр реабилитации для пожилых людей. Об этом сообщает издание «Собеседник».

Младшая дочь 83-летней артистки Ольга поместила ее в городской пансионат «Идиллия». «Спасибо, у нас все хорошо, Лидия Николаевна находится в пансионате для пожилых людей. Не вижу в этом ничего зазорного», — сказала родственница Федосеевой-Шукшиной во время разговора с журналистом.

Дочь актрисы пояснила, что у матери имеются различные возрастные заболевания, которые требуют постоянного внимания. Она призналась, что самой ей сложно ухаживать за пожилой родственницей. «Там [в пансионате] для пожилых людей насыщенная программа реабилитации: есть и танцы для пожилых, и библиотека, ей уже принесли по ее спросу книги. Мама привыкла жить насыщенной жизнью, правда, в последние годы она уже особо никуда не ходила. Там же она чувствует себя пока вполне комфортно», — отметила Ольга.

Осенью 2021 года стало известно, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной украли более 400 тысяч рублей с банковского счета. Деньги пропали менее чем за четыре месяца. Артистка получила выписку из банка и обратилась в полицию, объяснив, что это были почти все ее средства.