У Лидии Федосеевой-Шукшиной украли более 400 тысяч рублей

У актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной украли более 400 тысяч рублей с банковского счета. Об этом она сообщила в интервью NEWS.RU.

Деньги пропали менее чем за четыре месяца. 83-летняя артистка уже получила выписку из банка и обратилась в полицию, объяснив, что это были почти все ее средства. Она пояснила, что сама почти все лето провела дома и ничего не покупала, а продукты ей привозила дочь.

«И оказалось, что снимали то по 20 тысяч рублей, то по 50 тысяч рублей, то сразу 150 тысяч рублей! Так и набежал мой ущерб — почти на полмиллиона. Это были все мои сбережения», — поделилась Шукшина.

Она пожаловалась, что из дома также пропали кольцо с бриллиантами и обручальное кольцо, подаренное продюсером Бари Алибасовым. Артистка обнаружила пропажу через несколько дней после дня рождения и прихода гостей.

«Написала заявление в полицию, пришел участковый разбираться. Одно из колец — алибасовское — после этого нашлось на самом видном месте. Я думаю, что мне его подбросили», — сказала актриса. Она заявила, что ей хочется «лечь и умереть», так как в сложившейся ситуации она не понимает, кто ей друг, а кто враг.