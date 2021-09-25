Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала о «схеме с разводом» Алибасова

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала о «схеме с разводом» актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова. Своими мыслями юрист поделилась в интервью «Комсомольской правде».

По словам Вербицкой-Линник, «свадьба и последующие события – это пиар-ход», на котором Алибасов хотел заработать. «Когда неожиданно появилась возможность воспользоваться расположением Лидии Николаевны и прибрать к рукам ее имущество в виде квартиры в Новой Москве, он этот шанс не упустил», — уточнила юрист.

Адвокат считает, что шоумен воспользовался слабостью пожилой супруги, чтобы получить квартиру для своего молодого помощника.

Ранее стало известно, что брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной расторгли 2 сентября, суд удовлетворил поданное в августе Алибасовым заявление на развод. Адвокат пояснила, что обжаловать решение суда не будут. «Хватит уже, народ устал от этой клоунады и выходок "любимого Бари". Надеюсь, что эта некрасивая (с точки зрения репутационных потерь) история закончилась. Дочери Лидии Николаевны счастливы, что развод состоялся», — заверила Вербицкая-Линник.