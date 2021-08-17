Ольга Шукшина раскрыла подробности о диагнозе матери

Российская актриса Ольга Шукшина рассказала о состоянии здоровья своей матери Лидии Феодосеевой-Шукшиной. Этим она поделилась в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1», запись которой доступна на YouTube.

Артистка призналась, что выступает категорически против отношений матери и продюсера Бари Алибасова. Женщина уверена, что шоумен пользуется беспомощным состоянием 82-летней актрисы и преследует корыстные цели. «Алибасов и его близкие обвели маму вокруг пальца, и после этого она говорит, что прощает Бари! Он мне на глазах у всех говорил: "Сдохни, тварь!", а мама брала его за ручку и уходила. Картина маслом. Но Бог все видит. Сейчас скандала нет. Я поставила маме условие: чтобы этот человек ни при каких условиях не переступал порог квартиры моего отца!» — заявила 52-летняя Шукшина.

Она также предположила диагноз и раскрыла подробности о самочувствии своей матери: «Когда она начинает говорить про то, что с ней было, она проваливается в воспоминания и может поведать о каждой детали. Но когда я спрашиваю ее о вчерашних событиях, она не понимает, о чем речь. Я не побоюсь назвать это деменцией и прежде всего потерей памяти».

Бари Алибасов и Лидия Феодосеева-Шукшина вступили в брак после 25 лет дружбы в ноябре 2018 года. Через два года Федосеева-Шукшина начала процедуру развода с супругом. В марте текущего года стало известно, что 82-летняя актриса отменила бракоразводный процесс с Алибасовым через суд.