Развод Бари Алибасова и Федосеевой-Шукшиной состоялся

Брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной расторгли 2 сентября, суд удовлетворил поданное в августе Алибасовым заявление на развод. Об этом рассказала в интервью «Комсомольской правде» адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник.

Адвокат пояснила, что обжаловать решение суда не будут.

«Хватит уже, народ устал от этой клоунады и выходок "любимого Бари". Надеюсь, что эта некрасивая (с точки зрения репутационных потерь) история закончилась. Дочери Лидии Николаевны счастливы, что развод состоялся», — заверила Вербицкая-Линник.

Также женщина рассказала, что настроение и самочувствие у Федосеевой-Шукшиной хорошее, за ней присматривает ее дочь Ольга. По ее словам, дочь готовит еду, убирает в квартире и помогает принимать лекарства.

Бари Алибасов и Лидия Феодосеева-Шукшина вступили в брак после 25 лет дружбы в ноябре 2018 года. Через два года Федосеева-Шукшина начала процедуру развода с супругом. В марте текущего года стало известно, что 82-летняя актриса отменила бракоразводный процесс с Алибасовым через суд.