Омикрон сочли началом конца пандемии коронавируса

Распространение омикрон-штамма коронавируса может стать началом конца глобальной пандемии. Такое развитие событий сочла вероятным эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер, передает ТАСС.

Вирусолог отметила, что точные прогнозы по этому вопросу никто сделать не может. При этом она подчеркнула, что все другие пандемии рано или поздно заканчивались. По ее мнению, пандемия коронавирусной инфекции может закончиться к 2023 году.

«Конечно, всегда можно изображать все в черном цвете и видеть опасность, но данных о том, что мы еще десять лет будем находиться в этом состоянии, ни у кого нет», — заключила Гертнер. Она обратила внимание на то, что омикрон-штамм COVID-19 быстрее передается, но вызывает менее тяжелое заболевание.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, что пандемия COVID-19 может быть окончена после омикрон-штамма. По его словам, как только пройдет период резкого роста числа случаев омикрона в Европе, у населения сформируется глобальный иммунитет.