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Владелец Tor обжаловал решение суда о блокировке браузера в России

ТАСС: владелец Tor Project подал апелляцию на решение суда о блокировке ресурса в России

Фото: Christin Hume / Unsplash

Владелец Tor Project подал апелляционную жалобу на решение суда о блокировке ресурса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Саратовского районного суда Саратовской области.

По данным агентства, в апелляционной жалобе владелец браузера утверждает, что его права были нарушены, поскольку его не привлекали к участию в деле при вынесении решения о блокировке.

Заседание по апелляции состоится 7 февраля. Отмечается, что инстанции предстоит рассмотреть ходатайство по восстановлению срока на подачу апелляционной жалобы. После этого будет решаться вопрос о направлении дела в областной суд на апелляцию.

8 декабря прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту браузера Tor. В пресс-службе ведомства заявили, что основанием для блокировки ресурса стало размещение на нем информации, «обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

Tor попал в Единый реестр запрещенной в России информации в 2017 году по решению Саратовского районного суда.

Евгения Наумова
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