Российские военные на Урале впервые получат «Торнадо-С»

Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) в 2022 году впервые получат новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Системы поступят на вооружение бригады в Курганской области, на Урале. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, передает РИА Новости.

«Реактивная бригада, дислоцированная в Курганской области, получит на вооружение первые в округе новые системы залпового огня "Торнадо-С"», — сообщил Лапин.

РСЗО «Торнадо-С» основана на системе «Смерч». Новая установка получила систему бортового управления и связи, а также автоматизированную систему управления наведением и огнем. Также «Торнадо-С» может работать со спутниками и получать целеуказание от беспилотника. Новая система может поражать цели одиночными ракетами.

В марте источники в Министерстве обороны России сообщили, что в Западном военном округе РСЗО «Смерч» заменят новыми системами «Торнадо-С».

В ноябре стало известно, что подразделение Восточного военного округа получит РСЗО «Торнадо-С». Установки поставят в 338-ю гвардейскую реактивную бригаду.