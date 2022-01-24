Кадыров предложил радикальное решение украинского вопроса

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он на месте президента России «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок». Запись с его высказыванием опубликована в Instagram председателя парламента республики Магомеда Даудова.

Он указал, что сейчас Украина находится под контролем США. «А что, Россия должна уступать западным странам, которые за девять тысяч километров между Украиной и Америкой?» — отметил политик. Кадыров пояснил, что Вашингтон ставит своей целью лишь появление новой военной базы у границ России, а Украине США ничего хорошего не желают. Если же украинцы не хотят сами противостоять этому, то принимать меры нужно Москве, резюмировал он.

В декабре 2021 года Кадыров также предложил аналогичное радикальное решение «украинского вопроса». «Мое глубокое убеждение. Если господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране», — отметил глава республики. Позднее он объяснил, что данные слова являются его личным мнением и он выступал не как политик, а как гражданин России, который беспокоится за свою республику, народ и государство.

