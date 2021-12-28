Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свое заявление о возможности присоединения Украины к России. Об этом он рассказал в социальных сетях, передает ТАСС.

Кадыров отметил, что данные слова являются его личным мнением. Глава Чечни подчеркнул, что никто не говорил ему делать заявления в отношении Украины или иных государств. Помимо этого, он заявил, что говорил не от лица главы Чеченской Республики, а как Рамзан Кадыров, как гражданин России, который беспокоится за свою республику, народ и государство.

«То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов», — отметил глава Чечни.

26 декабря на пресс-конференции в Грозном Кадыров предложил радикальное решение «украинского вопроса». «Мое глубокое убеждение. Если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране», — заметил глава республики.

