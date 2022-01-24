Двоих россиян осудили за убийство 93-летнего ветерана

Мособлсуд приговорил двоих братьев, 31-летнего Алексея и 29-летнего Николая Марьенко, к 12 и 6 годам колонии за убийство 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Подольске. Об этом в понедельник, 24 января, «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Алексей Марьенко признан виновным по статьям 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), 162 («Разбой»), 159 («Мошенничество»), 161 УК РФ («Грабеж») и 324 («Сбыт государственных наград») УК РФ. Его брат осужден по статье 161 («Грабеж») УК РФ. Вину подсудимые не признали.

По данным следствия, ночью 6 марта 2019 года Алексей вместе с соучастником выбили входную дверь квартиры пенсионера, набросились на пожилого мужчину и избили его ногами и руками по голове и телу. В это время Николай ждал брата и его сообщника возле подъезда дома. Решив, что ветеран скончался, злоумышленники обыскали его квартиру, забрали ордена и медали на сумму более 600 тысяч рублей и один миллион рублей наличными, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевший умер в больнице от черепно-мозговой травмы спустя три дня после после нападения.

Виновных удалось задержать по горячим следам. Как сообщает Telegram-канал Mash, Алексея Марьенко поймали при попытке продать награды, он выдал своего брата.

Уголовное дело в отношении их сообщника было выделено в отдельное производство, сейчас он объявлен в федеральный розыск. По данным Mash, за несколько часов до разбойного нападения он вместе с подсудимыми продал ветерану, который был нумизматом, 60 фальшивых монет за 100 тысяч рублей, а также, как сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре Московской области, похитил у местной жительницы 10 тысяч рублей.