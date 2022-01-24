Родные усомнились в словах чеченского министра о местонахождении жены экс-судьи

В настоящее время нет каких-либо конкретных данных о местонахождении и самочувствии Заремы Мусаевой, жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом заявил сын женщины, юрист Абубакар Янгулбаев. Его комментарий приводится в Telegram-канале радиостанции «Эхо Москвы».

Он пояснил, что Мусаева, по словам министра связи республики Ахмеда Дудаева, была задержана за какое-то нападение на сотрудника на 15 суток и находится в спецприемнике.

«При этом на вопрос, когда был суд, что это за судебное решение, кто был судьей, кто адвокатом, ответы не поступили. Я даже не знаю, можно ли доверять такой информации, которая не подтверждается судебным документом», — высказал сомнение Янгулбаев.

Мужчина предположил, что очередную ночь в спецприемнике Мусаева провела «в реках слез».

Ранее юрист сообщил, что родственники бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой, которую задержали чеченские силовики, перестали выходить на связь.

Ранее стало известно, что члены семьи экс-судьи Янгулбаева покинули Россию из-за угрозы жизни. Отмечалось, что супруга Янгулбаева, Мусаева, находится в Чечне, данных о ее состоянии и точном местонахождении нет.

21 января «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.

