Украинский командующий назвал «дату вторжения» России

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал 20 февраля «датой вторжения» России. Об этом он заявил в интервью The Times.

По его словам, Киев обеспокоен именно этой датой: 20 февраля закончатся Олимпийские игры в Пекине, а также на этот день запланировано окончание совместных военных учений армий России и Белоруссии «Союзная решимость-2022».

Кроме того, он выразил уверенность, что наступление российских войск начнется с юго-востока, где сосредоточена значительная часть промышленных и оборонных предприятий страны. Павлюк добавил, что в случае эскалации ситуации Россия может якобы захватить восемь ключевых регионов Украины, а под контроль России могут перейти Днепр, Харьков и Одесса.

Военный ранее заверил, что около полумиллиона украинцев, которые проходили службу в Донбассе или потеряли там кого-нибудь из близких, ежедневно готовятся к противостоянию с «агрессором» и при новом вторжении будут «рвать русских голыми руками».