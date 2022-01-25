Украинский командующий предрек «захват» Россией восьми восточных регионов страны

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины на Донбассе Александр Павлюк предрек, что в случае эскалации ситуации Россия может якобы захватить восемь ключевых регионов на востоке страны. Об этом он заявил в интервью изданию The Times.

По его словам, под контроль России могут перейти Днепр, Харьков и Одесса. Павлюк отметил, что при таком сценарии Украина лишится основного военного и промышленного потенциала, а также выхода к Черному морю.

Помимо этого, он обвинил европейские страны в том, что они не хотят помочь Киеву. Европа находится в зоне комфортна и не хочет ничего делать, как и в 1939 году, однако в случае эскалации западные государства будет очень обеспокоены, добавил Павлюк.

Ранее украинский командующий заявил, что около полумиллиона украинцев проходили службу в Донбассе или потеряли там кого-нибудь из близких, а потому при новом вторжении они будут «рвать русских голыми руками». По его словам, украинские военнослужащие и бойцы батальонов территориальной обороны ежедневно готовятся к противостоянию с «агрессором». «Там более сотни тысяч людей в добровольных отрядах. Им раздается оружие, они готовы сражаться», — рассказал Павлюк.

