Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск

КНДР произвела, предположительно, одновременный запуск двух крылатых ракет в море. Об этом пишет Reuters со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Пуск снарядов с восточного побережья в направлении Японского моря был осуществлен всего через несколько дней после серии испытаний баллистических ракет. По данным издания, сейчас военные изучают полученные данные для более точного определения типа снарядов.

Ранее КНДР осуществила четыре испытания баллистических ракет, последнее из них состоялось 17 января. По данным северокорейских военных, две тактические управляемые ракеты поразили цель в Японском море. Проверочные стрельбы проводились для выборочной проверки этого вида вооружения и его точности.