Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Северная Корея четвертый раз с начала года запустила ракеты

ЦТАК: КНДР 17 января провела испытания с запуском тактических управляемых ракет

Фото: Pixabay

Северная Корея заявила об очередном запуске ракет. Об испытаниях сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на Академию оборонных наук КНДР.

Ранее 17 января агентство Yonhap писало о запуске неопознанного снаряда в сторону Японского моря, отмечалось, что это четвертая с начала 2022 года «демонстрация силы» со стороны Пхеньяна.

Материалы по теме:
Дружба с Трампом, широкие штаны и атомные бомбы. Чем запомнились 10 лет правления северокорейского лидера Ким Чен Ына?
Дружба с Трампом, широкие штаны и атомные бомбы.Чем запомнились 10 лет правления северокорейского лидера Ким Чен Ына?
17 декабря
«Я же вождь!» Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции
«Я же вождь!»Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции
10 мая

По данным северокорейских военных, две тактические управляемые ракеты поразили цель в Японском море. Проверочные стрельбы проводились для выборочной проверки этого вида вооружения и его точности.

14 января Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. 11 января страна также провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты, что стало вторым запуском вооружений КНДР в этом году. Испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1000 километров и точно поразила цель.

США предложили отреагировать санкциями ООН на серии пусков ракет. Речь идет о пусках шести баллистических ракет с осени 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.

В ответ власти КНДР предупредили Вашингтон о «более жесткой реакции». Недавние пуски ракет в МИД КНДР назвали «осуществлением права на самооборону».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России назвали срок начала спада заболеваемости омикроном
Директор ЦРУ посетил Украину
Европейским странам предрекли скорый масштабный кризис по их собственной вине
Суд отказался отпустить тяжело больного экс-замглавы ФСИН из СИЗО
В России разработали тест на вируснейтрализующие антитела к омикрону
Раскрыты четыре секрета долголетия Елизаветы II
Биолог предсказал число переболевших омикроном россиян к весне
Политолог объяснил попытки США выставить Россию «мировым злодеем»
Врач назвал способы удержать вес после похудения
Фото позирующей в розовом платье на фоне сугробов модели рассмешило россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter