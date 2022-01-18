Северная Корея четвертый раз с начала года запустила ракеты

Северная Корея заявила об очередном запуске ракет. Об испытаниях сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на Академию оборонных наук КНДР.

Ранее 17 января агентство Yonhap писало о запуске неопознанного снаряда в сторону Японского моря, отмечалось, что это четвертая с начала 2022 года «демонстрация силы» со стороны Пхеньяна.

По данным северокорейских военных, две тактические управляемые ракеты поразили цель в Японском море. Проверочные стрельбы проводились для выборочной проверки этого вида вооружения и его точности.

14 января Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. 11 января страна также провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты, что стало вторым запуском вооружений КНДР в этом году. Испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1000 километров и точно поразила цель.

США предложили отреагировать санкциями ООН на серии пусков ракет. Речь идет о пусках шести баллистических ракет с осени 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.

В ответ власти КНДР предупредили Вашингтон о «более жесткой реакции». Недавние пуски ракет в МИД КНДР назвали «осуществлением права на самооборону».

