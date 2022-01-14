Северная Корея запустила снаряд в направлении Японского моря

Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи.

КНДР уже в третий раз за неделю запускает снаряд. Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS) не сообщил подробностей.

Ранее 11 января Северная Корея провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты, что стало вторым запуском вооружений КНДР в этом году. Испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1000 километров и точно поразила цель.

США предложили отреагировать санкциями ООН на серии пусков ракет КНДР. Речь идет о пусках шести баллистических ракет с осени 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.э

В ответ власти КНДР предупредили США о «более жесткой реакции». Недавние пуски ракет в МИД КНДР назвали «осуществлением права на самооборону».

5 января Северная Корея заявила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты. Также в Вооруженных силах Южной Кореи сообщили о запуске неопознанного снаряда в сторону Японского моря. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.