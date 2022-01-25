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Врач назвал неявный признак рака крови

Врач Токарев: при онкозаболевании крови уровень СОЭ может зашкаливать за 50-70 единиц

Фото: Pixabay

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев назвал неявный признак рака крови. Его слова передает URA.RU.

По словам Токарева, маркером наличия онкозаболеваний при отсутствии ОРВИ, инфекций и других воспалительных процессов может стать высокий уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов). «Такие показатели возможны при активном протекании инфекционно-воспалительных процессов, ряде нарушений обмена веществ, анемии и даже онкозаболеваний. Например, при ряде заболеваний крови цифра может зашкаливать за 50-70 единиц», — объяснил врач.

Он также назвал нормальные показатели СОЭ. У женщин норма составляет до 15 миллиметров в час, у мужчин — до 10. «Уровень СОЭ может увеличиваться с возрастом, обычно он несколько выше для граждан старше 60 лет», — добавил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что признаком рака может быть повышенный уровень кальция в организме. Доктор порекомендовал при его повышении в первую очередь пройти обследование на онкологическое заболевание. «У моего отца была онкология почки. И первым симптомом был повышенный кальций, и в 37 у него была диагностирована эта болезнь», — вспомнил специалист.

Марина Совина
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