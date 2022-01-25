Врач назвал неявный признак рака крови
Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев назвал неявный признак рака крови. Его слова передает URA.RU.
По словам Токарева, маркером наличия онкозаболеваний при отсутствии ОРВИ, инфекций и других воспалительных процессов может стать высокий уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов). «Такие показатели возможны при активном протекании инфекционно-воспалительных процессов, ряде нарушений обмена веществ, анемии и даже онкозаболеваний. Например, при ряде заболеваний крови цифра может зашкаливать за 50-70 единиц», — объяснил врач.
Он также назвал нормальные показатели СОЭ. У женщин норма составляет до 15 миллиметров в час, у мужчин — до 10. «Уровень СОЭ может увеличиваться с возрастом, обычно он несколько выше для граждан старше 60 лет», — добавил специалист.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что признаком рака может быть повышенный уровень кальция в организме. Доктор порекомендовал при его повышении в первую очередь пройти обследование на онкологическое заболевание. «У моего отца была онкология почки. И первым симптомом был повышенный кальций, и в 37 у него была диагностирована эта болезнь», — вспомнил специалист.