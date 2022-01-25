Ветеран UFC ударил зрителя на трибунах турнира

Инцидент с участием одной из звезд ранних турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Доном Фраем произошел на трибунах во время турнира UFC 270. Об этом сообщает TMZ Sports.

Ивент UFC 270 прошел на арене Honda Center в Анахайме. 56-летний ветеран смешанных единоборств (MMA) вступил в перепалку с двумя другими зрителями. На видео TMZ видно, что Фрай ударил одного из них. Движение было сделано не в полную силу. Отмечается, что, вероятнее всего, молодые люди не знали, что разговаривают с бывшим бойцом.

В главном бою UFC 270 Фрэнсис Нганну проводил защиту титула чемпиона против Сирила Гана. Поединок завершился победой Нганну единогласным решением судей.

Фрай дебютировал на UFC 8 в 1996 году. Тогда турниры проводились в другом формате — Фрай одержал три победы за вечер и завоевал титул чемпиона. Он также добирался до финальной схватки на UFC 10. Помимо UFC, Фрай выступал в японском промоушене Pride.