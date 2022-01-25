«Русские хакеры» решили сотрудничать со следствием и сдали своего лидера

Задержанные члены международной хакерской группировки The Infraud Organization сдали своего лидера Андрея Новака. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства правоохранительных органах объяснил, что подозреваемые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Помещенные под домашний арест, они начали давать показания против Новака, разыскиваемого ФБР. Сам Новак арестован до 18 марта.

Сотрудники ФСБ России при содействии правоохранительных органов США задержали Андрея Новака, а также гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева и россиян Константина Бергмана и Марка Бергмана в Москве 22 января. По версии следствия, основным способом заработка для задержанных были кражи данных кредитных карт и их последующее использование.

24 января в пресс-службе Тверского суда Москвы рассказали, что Андрею Новаку инкриминируют статьи Уголовного кодекса, связанные с кибермошенничеством: «Неправомерный оборот средств платежей» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».