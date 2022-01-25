США передали Украине новый пакет военной помощи на сотни миллионов долларов

Вашингтон в рамках оказания военной помощи Украине передал Киеву 300 установок Javelin, всего в страну прибыло 79 тонн груза. Об этом сообщило посольство США в стране.

«~300 Джавелинов. 79 тонн помощи безопасности ВСУ. Третья партия одобренного президентом [США Джо] Байденом пакета помощи на 200 миллионов долларов прибыла сегодня вечером в аэропорт Борисполь в Киеве. США поддерживают Украину, а мы продолжим оказывать Украине необходимую поддержку», — говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

Первая партия с 90 тоннами разного вооружения от США прибыла в субботу, 22 января, а на следующий день в аэропорт «Борисполь» прибыл самолет со второй партией военной помощи​​​. Третья партия помощи прибыла во вторник, 25 января.

Ранее стало извечтно, что депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Валерий Гнатенко в эфире телеканала «Наш» заявил, что США и Великобритания отправляют на Украину устаревшее оружие. Он назвал поставленное Вашингтоном вооружение отстоем и сравнил ситуацию с фильмом «12 стульев».