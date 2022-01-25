Токаев уволил родственника Назарбаева с поста главы ЦИК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Берика Имашева с поста председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом 25 января сообщается на сайте президента.

Главой ЦИК назначен сенатор Нурлан Абдиров.

Имашев является родственником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он сват его старшей дочери, депутата Дариги Назарбаевой, отмечает Telegram-канал ORDA.

Ранее два зятя Назарбаева были уволены из компаний «Казтрансгаз» и «Казтрансойл». Муж средней дочери бывшего президента ушел с поста главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен».