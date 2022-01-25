Суд арестовал адвоката бывшего министра Улюкаева по обвинению в мошенничестве

Преображенский суд Москвы арестовал до 23 марте адвоката Дареджан Квеидзе, которая представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки, уточнила пресс-секретарь районного суда Алиса Закутняя.

Адвоката Дареджан Квеидзе, известную в том числе защитой экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, задержали в Москве в ночь на 25 января. По данным источников Znak.com, вместе с ней был задержан ее деловой партнер Андрей Фоломейкин. Следствие подозревает их в том, что они собирали деньги со своих клиентов по неперспективным делам за то, чтобы клиенты остались на свободе — отделались условным сроком или вообще были оправданы. Но на самом деле заниматься решением таких вопросов адвокаты не собирались.

Дареджан Квеидзе была адвокатом экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвинили в получении взятки в два миллиона долларов. Суд признал Улюкаева виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 130 миллионов рублей.