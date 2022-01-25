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Фигурист Коляда пропустит Олимпийские игры

Фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпийские игры в Пекине, его заменит Евгений Семененко
Михаил Коляда

Михаил Коляда. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпийские игры в Пекине. Об этом во вторник, 25 января, сообщает РИА Новости.

Причина такого решения Федерации фигурного катания России (ФФКР) не уточняется. В составе национальной команды спортсмена заменит Евгений Семененко. Оба фигуриста тренируются в группе российского специалиста Алексея Мишина.

Коляда — серебряный призер Олимпиады 2018 года в командном турнире. Кроме того, на его счету бронза чемпионата мира того же года. На минувшем чемпионате России фигурист занял второе место, а с первенства Европы снялся из-за травмы.

Семененко — обладатель золота командного чемпионата мира 2021 года. На чемпионате России текущего сезона он занял четвертое место, а на континентальном первенстве стал пятым.

Андрей Стрельцов
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