Стало известно о планах США затопить МКС

Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев заявил о планах США затопить станцию после завершения ее эксплуатации. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Роскосмос ТВ».

По словам Соловьева, американские коллеги обратились к России с просьбой разработать сценарий по сведению станции с орбиты.

«Имея опыт завершения работ с "Миром", могу сказать: это довольно сложная баллистическая задача на затопление. Американцы сразу сказали: "Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее (МКС) будем сводить с орбиты". Не сразу, конечно, а ближе к 2028-2030 году», — пояснил он.

В ноябре сообщалось, что российский космический корабль «Прогресс МС-17» успешно свели с орбиты и затопили. «Грузовой корабль “Прогресс МС-17”, отстыковавшийся сегодня днем от МКС, затоплен в несудоходной части Тихого океана» — говорится в сообщении.