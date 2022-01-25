В российском регионе локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов

В Тобольском районе Тюменской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда №099 сообщением «Сургут — Екатеринбург». Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Инцидент в российском регионе произошел 25 января в 03:09 на 198-м километре перегона Сузгун — Сетово. «Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что локомотив и вагоны поезда не опрокинулись, пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности колесной пары. Поезд продолжил движение через четыре часа с другим локомотивом.

Ранее в другом российском регионе — Кировской области — грузовой поезд, который вез железобетонные изделия, сошел с рельсов на участке Киров-Котласский — Чухломинский. Последствия железнодорожной катастрофы попали на видео.