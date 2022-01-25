Россия укрепит границу с Украиной ракетными роботами

Россия свою южную границу с Украиной укрепит ракетными роботами — автоматизированными реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны РФ.

На «Торнадо-Г» перевооружаются части 8-й гвардейской общевойсковой армии.

«Получив координаты цели, комплекс управления системы в режиме реального времени самостоятельно проводит все необходимые для стрельбы расчеты, разворачивает пусковую установку и по команде командира наносит огневой удар», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что данная РСЗО способна при помощи управляемых и неуправляемых ракет и боеприпасов с планирующими боеголовками одновременно поражать несколько целей.

По словам военного эксперта Алекся Хлопотова, «Торнадо-Г» идет на смену «Граду», от которого отличается повышенной точностью и подвижностью.

В январе командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что подразделения округа в 2022 году впервые получат новые РСЗО «Торнадо-С».