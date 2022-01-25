Гинцбург оценил возможность перехода COVID-19 в сезонное заболевание

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24» оценил возможность перехода COVID-19 в сезонное заболевание. По его мнению, сезонной зависимости в поведении коронавирусной инфекции не наблюдается. Его слова приводит ТАСС.

«Если грипп, как мы видим, — это сезонное заболевание, которое в течение года легко прогнозируется, <…> то совершенно невозможно этого сказать на примере тех трех штаммов COVID-19, которые мы пережили или переживаем за последние два года. Никакой сезонности в поведении нового возбудителя я не вижу», — пояснил Гинцбург.

Гинцбург отметил, что на фоне появления новых штаммов коронавируса обязательно надо отрабатывать процессы по возможности адаптации вакцинных препаратов, однако, по словам ученого, это не означает, что адаптировать антиковидные препараты будет необходимо.

«Те наработки, которые были у мирового сообщества по гриппу, не совсем можно перенести на случай с омикроном, потому что экология этих двух возбудителей, гриппа и коронавируса, как мы сейчас видим, совершенно различная, несмотря на их большое сходство на конечном этапе, на этапе, когда они заражают уже человека», — добавил Гинцбург.

Он также выразил мнение, что регуляторика, позволявшая в случае вируса гриппа очень четко планировать переход с одного антигенного варианта вакцинного препарата на другой, совершенно не работает с SARS-CoV-2.

Ранее стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) могут посетить Россию для инспекции вакцины от коронавируса «Спутник V» уже в ближайший месяц. В начале января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выдав соответствующее положительное заключение.