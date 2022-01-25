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Секс-символ MMA снялась в стрингах и восхитила фанатов

Девушка-боец MMA Пэйдж Ванзант опубликовала фото в стрингах в Instagram

Фото: @paigevanzant

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Снимок доступен в Instagram.

27-летняя американка предстала перед фанатами в стрингах. В комментариях пользователи выражают восхищение Ванзант. За 14 часов пост набрал более 128 тысяч лайков.

Ванзант считается одним из секс-символов MMA. У американки три миллиона подписчиков в Instagram. Она завоевала популярность, участвуя в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Ванзант не дралась с июля 2021-го. Тогда она уступила соотечественнице Рэйчел Остович в поединке на голых кулаках в рамках Bare Knuckle FC. Всего под эгидой промоушена американка провела два поединка. До этого она выступала в UFC.

Николай Костюков
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