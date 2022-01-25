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В России предложили «глушить» вражеских пловцов акустическими волнами

«Военная мысль»: вражеских пловцов можно «глушить» вызывающими боль акустическими волнами

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Вражеских пловцов можно «глушить» акустическими волнами. С таким предложением российские военные специалисты выступили в публикации журнала «Военная мысль», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что акустические волны прежде всего могут вызывать у вражеских пловцов боль в ушах.

«Важно отметить, что действие акустического излучения в водной среде может характеризоваться возникновением у биообъекта не только специфических слуховых ощущений в виде боли, но и появлением у него чувства страха, тревоги, слабости, беспричинного дискомфорта и угнетенного состояния», — говорится в статье.

Подобным образом авторы предлагают бороться с диверсантными группами, которые могут направляться для минирования российских кораблей.

В августе 2020 года Минобороны России представило ролик с масштабными учениями Военно-морского флота (ВМФ) страны в Новороссийске и Севастополе, в ходе которых противодиверсионные катера ВМФ отразили нападение двух быстроходных лодок диверсантов на суда обеспечения и выполнили их условное уничтожение.

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Иван Потапов
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