В Сирии заметили самодельный броневик на базе БМП-1

Самодельную бронированную машину на базе советской боевой машины пехоты БМП-1 заметили в Сирии. Броневик курдских формирований применили в боях против террористов. Об этом сообщает «Российская газета».

Машина основана на шасси БМП-1 советской разработки. Создатели гусеничного транспорта использовали ходовую часть с гусеницами и катками, а также элементы корпуса БМП-1. Самодельная машина отличается от советской БМП уменьшенным количеством опорных катков.

На месте башни БМП-1 установили прямоугольную конструкцию, которая позволяет монтировать крупнокалиберные пулеметы. Также машина получила бойницы для стрельбы из стрелкового оружия.

В декабре в Египте представили боевую машину пехоты Sinai 200. Машина получила элементы ходовой части советской БМП-1.

В сентябре в Сирии заметили самодельный броневик. Легкий грузовик оснастили бронированными плитами. Машину заметили в колонне правительственных сил Сирии.