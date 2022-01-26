Путин рассказал о работе с ЕС по взаимному признанию вакцин от коронавируса

Отсутствие взаимного признания вакцин от коронавируса и сертификатов между Россией и Европейским союзом (ЕС) не способствует активизации контактов в сфере бизнеса. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с предпринимателями Италии, передает ТАСС.

Глава государства рассказал, что работа по взаимному признанию вакцин от COVID-19 продолжается, но она еще не закончена. Он упомянул о совместном российско-итальянском сравнительном исследовании препаратов, проведенном Национальным институтом инфекционных заболеваний в Италии.

«По результатам исследования российский препарат "Спутник V" продемонстрировал наибольший титр вирусонейтрализующих антител к штамму "омикрон", и вновь доказал тем самым свою высокую эффективность», — подчеркнул Путин.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) могут посетить Россию для инспекции вакцины от коронавируса «Спутник V» уже в ближайший месяц. В начале января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало стандарты производства российского препарата, выдав соответствующее положительное заключение.