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Российский вирусолог назвал новый подход в борьбе с пандемией коронавируса

Вирусолог Чепурнов: в борьбе с пандемией нужно обратить внимание на разработку лекарств

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В борьбе с пандемией коронавируса нужно обратить внимание на разработку лекарств от COVID-19. Такой новый подход назвал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, сообщает Ura.ru.

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«Исходя из того, что происходит в области вакцинации, прививки не создают стерильного иммунитета, люди все равно болеют. Становится очевидной важность появления терапевтических препаратов. Новые штаммы все равно будут, и их нужно будет лечить», — сказал российский вирусолог.

По его словам, в России есть химики, которые могут синтезировать вещества для борьбы с COVID-19. При этом в стране нет лабораторий, в которых исследователи могли бы все анализировать.

Чепурнов рассказал, что в стране ведутся работы по изучению экстрактов растений, которые помогли бы за замедлить развитие коронавируса на начальной стадии болезни. В число исследуемых растений входит полынь, володушка, молочай и чага, добавил он.

Ранее вирусолог Виталий Зверев спрогнозировал появление легких штаммов и спад пандемии COVID-19. Неправильно говорить, что омикрон — последняя стадия развития коронавируса и вскоре пандемия окончится, считает он.

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Анастасия Шейкина
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