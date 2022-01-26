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Ученые назвали восемь препаратов для лечения омикрон-штамма

Cell Research: ремдезивир, фавиправир, нафамостат, камостат и апротинин лечат омикрон

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Ученые Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете назвали восемь препаратов для борьбы с омикрон-штамма. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Research. В список одобренных лекарств вошли EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

Специалисты проанализировали клеточные культуры и выяснили, что омикрон чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции.

Кроме того, исследователи выяснили, почему зараженные омикроном пациенты реже переносят заболевание в тяжелой форме.

«Это связано с тем, что данный штамм особенно чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма», — полагают исследователи.

Ранее директор центра Александр Гинцбург рассказал об эффективности нового препарата от COVID-19 против омикрона на основе моноклональных антител. Он сообщил, что препарат проверен на омикроне и очень хорошо работает.

Марина Совина
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