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Гинцбург рассказал об эффективности нового препарата от COVID-19 против омикрона

Гинцбург: препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител эффективен против омикрона

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Новый препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, который разрабатывают ученые центра Гамалеи, эффективен и против омикрон-штамма. Об этом РИА Новости рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Набор моноклональных антител проверен на омикроне и очень хорошо работает», — сообщил он.

Гинцбург добавил, что клинические исследования нового лекарства планируется начать после новогодних праздников, они продлятся три месяца.

Ранее сообщалось, что ученым Йельского университета удалось найти лекарство от тяжелой формы коронавируса. Эксперименты на генетически модифицированных мышах показали, что причиной осложнений при коронавирусной инфекции является избыточная воспалительная реакция иммунитета. При этом два хорошо известных метода лечения — использование моноклональных антител и стероид дексаметазон — оказались высокоэффективны на ранних стадиях заболевания.

Марина Совина
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