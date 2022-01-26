Посол России встретится с пригрозившими сорвать учения ВМФ ирландскими рыбаками

Посол России в Ирландии Юрий Филатов встретится с ирландскими рыбаками, которые пригрозили сорвать учения российского военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщил РИА Новости атташе посольства Никита Исакин.

Отмечается, что глава дипмиссии проведет встречу в посольстве с представителями организации южных и западных производителей рыбы Ирландии, заявившими о планах «мирно помешать» российским морским учениям у ирландского побережья.

«Встреча действительно состоится в посольстве России в Ирландии. Цель встречи — выслушать опасения представителей этой организации, также донести до них опасность их действий, которые они озвучили в своих пресс-релизах», — пояснил Исакин.

Также глава МИД Ирландии Саймон Ковени уведомил посла России о том, что военные учения у ирландского побережья не приветствуются. Он пояснил, что республика получила о них уведомление.

Ранее стало известно, что ирландские рыбаки пригрозили сорвать учения ВМФ России в северо-восточной части Атлантического океана, запланированные на февраль. Об этом сообщил глава организации производителей рыбы юга и запада Ирландии Патрик Мерфи.

Он назвал район проведения учений очень важным для рыбаков и добавил, что за кораблями будут следовать подводные лодки, которые могут запутаться в рыболовных сетях. Мерфи также предположил, что из-за пуска ракет могут произойти сейсмические сотрясения, а это, в свою очередь, изменит характер миграции тунца.

