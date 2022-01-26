Ирландские рыбаки пригрозили сорвать учения ВМФ России

Ирландские рыбаки пригрозили сорвать учения Военно-морского флота (ВМФ) России в северо-восточной части Атлантического океана, запланированные на февраль. Об этом в разговоре с радиостанцией RTE сообщил глава организации производителей рыбы юга и запада Ирландии Патрик Мерфи.

Он назвал район проведения учений очень важным для рыбаков. «Это миллион тонн рыбы — не только для нас, но и для российского флота. Так что в этом есть огромный риск, — сказал Мерфи. — Это не около 100 евро на человека, это средства к существованию рыбаков и их семей по всему местному побережью. Мы уже видели, как 25 процентов того, что нам было разрешено выловить, было отобрано в ходе переговоров по Brexit (выход Великобритании из состава Евросоюза — прим. «Ленты.ру»)».

Глава организации добавил, что за кораблями будут следовать подводные лодки, которые могут запутаться в рыболовных сетях. Он также предположил, что из-за пуска ракет могут произойти сейсмические сотрясения, а это, в свою очередь, изменит характер миграции тунца.

В разговоре с Politico Мерфи пояснил, что рыбаки отправятся в район проведения учений 1 февраля. «Когда одной лодке нужно будет вернуться в порт, другая отправится в путь, чтобы постоянно находиться на воде. Мы ожидаем, что российские военно-морские силы будут соблюдать правила для предотвращения столкновения», — отметил он.

Как пишет RTE, посольство России в Ирландии ознакомилось с заявлением организации производителей рыбы юга и запада, отметив, что для опасений у рыбаков нет оснований. «В то же время мы считаем, что любые попытки помешать военным учениям будут безрассудными и безответственными и могут нанести ущерб как морякам, так и рыбакам», — говорится в сообщении диппредставительства.

По данным Irish Times, ВМФ России проведут учения в феврале примерно в 200 километрах от побережья города Корк, в исключительной экономической зоне Ирландии. Помимо этого, маневры ожидаются в акваториях Средиземного, Северного и Охотского морей и в Тихом океане. К ним привлекут свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники и около десяти тысяч военнослужащих.