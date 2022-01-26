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«Роскосмос» обозначил срок готовности «Фрегата-СБУ» для «Союза-5»

«Роскосмос»: разгонный блок «Фрегат-СБУ» будет готов к запуску в конце 2025 года

Фото: Wikibob / Wikipedia

Разгонный блок (РБ) «Фрегат-СБУ» для средне-тяжелой ракеты «Союз-5» будет готов к запуску в конце 2025 года. Данный срок обозначило Научно-производственное объединение (НПО) имени Семена Лавочкина (входит в «Роскосмос»). Об этом сообщает ТАСС.

«Разработка конструкторской документации и наземная экспериментальная отработка РБ "Фрегат-СБУ" запланированы в 2022-2025 годах. Готовность РБ "Фрегат-СБУ" к запуску — конец 2025 года», — сообщили на предприятии.

В НПО уточнили, что эскизное проектирование изделия было завершено в 2021 году. Отмечается, что «Фрегат-СБУ» от «Фрегата-СБ» будет отличаться увеличенным размером сбрасываемого блока баков, позволяющего вмещать шесть тонн топлива вместо трех.

«Принципиальных изменений конструкции разгонного блока, его агрегатов и систем нет. Это обеспечит максимальную надежность РБ с начала эксплуатации, а также минимальный объем наземной экспериментальной отработки и минимальные сроки и стоимость создания новой модификации РБ», — рассказали в НПО.

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Первый пуск «Союза-5» (без РБ) с космодрома Байконур намечен на 2023 год.

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Иван Потапов
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