«Роскосмос» обозначил срок готовности «Фрегата-СБУ» для «Союза-5»

Разгонный блок (РБ) «Фрегат-СБУ» для средне-тяжелой ракеты «Союз-5» будет готов к запуску в конце 2025 года. Данный срок обозначило Научно-производственное объединение (НПО) имени Семена Лавочкина (входит в «Роскосмос»). Об этом сообщает ТАСС.

«Разработка конструкторской документации и наземная экспериментальная отработка РБ "Фрегат-СБУ" запланированы в 2022-2025 годах. Готовность РБ "Фрегат-СБУ" к запуску — конец 2025 года», — сообщили на предприятии.

В НПО уточнили, что эскизное проектирование изделия было завершено в 2021 году. Отмечается, что «Фрегат-СБУ» от «Фрегата-СБ» будет отличаться увеличенным размером сбрасываемого блока баков, позволяющего вмещать шесть тонн топлива вместо трех.

«Принципиальных изменений конструкции разгонного блока, его агрегатов и систем нет. Это обеспечит максимальную надежность РБ с начала эксплуатации, а также минимальный объем наземной экспериментальной отработки и минимальные сроки и стоимость создания новой модификации РБ», — рассказали в НПО.

В декабре 2021 года в Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс» заявили, что эскизный проект перспективной российской ракеты «Союз-5», предназначенной для замены украинского носителя «Зенит», завершен.

Первый пуск «Союза-5» (без РБ) с космодрома Байконур намечен на 2023 год.