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В России предложили ввести единые правила для граффити

RT: депутат Крупник предложил ввести в городах России единые правила размещения граффити

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести в российских городах единые правила размещения граффити, стрит-арта и иных объектов уличного искусства. Соответствующее обращение направлено главе Минкультуры Ольге Любимовой. Об этом сообщает RT.

В своем письме Крупник указал на проблему несанкционированных граффити и стрит-арта на зданиях, постройках и иных объекта, отметив при этом, что среди подобных изображений встречаются и настоящие произведения уличного искусства, которые нравятся гражданам и украшают города. Однако системного и универсального подхода в этом вопросе до сих не разработано, заметил он.

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По его мнению, Минкультуры способно «оценить, усовершенствовать и распространить позитивный опыт регулирования этой сферы по всей стране». Крупник считает, что позволит навести порядок в художественном оформлении населенных пунктов страны, а также даст стимул современным российским художникам к активному публичному самовыражению и создаст предпосылки к зарождению новых туристических направлений. «Мы хотим не только установить санкции за вандализм, но и дать уличным художникам понятные и доступные правила творчества», — пояснил он.

Ранее Минвостокразвития и Минстрой России создали для арктических городов страны единый дизайн-код — специальные требования к внешнему облику. В новом дизайн-коде учли специфику северных территорий: низкие температуры, обилие снега, сильные ветры, вьюги и туманы. Также в ведомствах предложили решить проблемы с пестрой рекламой, неэффективным освещением и некачественными материалами отделки фасадов. Нехватку солнечного света и дефицит ярких красок поможет восполнить правильно подобранная цветовая гамма — теплые оттенки городских строений компенсируют серость ландшафта.

Марина Совина
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