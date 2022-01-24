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Проблемы российских городов предложили решить с помощью граффити

Минвостокразвития и Минстрой создали дизайн-код для арктических городов России

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Для арктических городов России создали единый дизайн-код — специальные требования к внешнему облику. Правила разработаны под кураторством Минвостокразвития и Минстроя и опубликованы на инвестиционном портале Арктической зоны России.

В новом дизайн-коде учли специфику северных территорий: низкие температуры, обилие снега, сильные ветры, вьюги и туманы. Также в ведомствах предложили решить проблемы с пестрой рекламой, неэффективным освещением и некачественными материалами отделки фасадов. Нехватку солнечного света и дефицит ярких красок поможет восполнить правильно подобранная цветовая гамма — теплые оттенки городских строений компенсируют серость ландшафта.

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«Нанесение граффити на фасад панельного здания в жилой застройке разбавляет ее монотонность», — говорится в документе. С помощью масштабных граффити предлагают украсить стены не только многоэтажек, но и пустующих или аварийных домов, которые «создают упаднический образ среды, влияют на психоэмоциональное состояние жителей и усугубляют криминогенную обстановку».

Учтены и другие особенности арктических городов: документ предполагает установку улавливающих решеток — специальных сеток для защиты прохожих от падающих сосулек и снега. Также в дизайн-коде предусмотрены короба для хранения продуктов за окном. А открытые балконы, наоборот, посчитали противоречащими климатическим условиям из-за обилия осадков. Приветствуется обустройство приставных входных тамбуров, которые можно убрать на лето, а также крытых галерей вдоль зданий.

В сентябре 2021 года создать собственный дизайн-код захотели для Владивостока. Решение должно улучшить инфраструктуру города. Также специальные правила для внешнего облика Владивостока должны повысить туристическую привлекательность региона.

Нина Ташевская
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