Украина получила ответ США по гарантиям безопасности
CNN: Украина получила копию ответа США на предложения России по гарантиям безопасности
Украина получила копию ответа США на предложения России по гарантиям безопасности, передает американский телеканал CNN.
«Украина получила копию предложений США», — подчеркивается в заявлении канала.
Ранее США анонсировали поставку новой партии оружия на Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь поступит в страну в ближайшее время. Он добавил, что американская сторона в 2021 году поставила Украине больше военной помощи, чем в любой прошедший год.
26 января посол США Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Для этого он лично приехал в здание российского МИД. Покидая ведомство, Салливан отказался отвечать на вопросы журналистов.