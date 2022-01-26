Украина получила ответ США по гарантиям безопасности

Украина получила копию ответа США на предложения России по гарантиям безопасности, передает американский телеканал CNN.

«Украина получила копию предложений США», — подчеркивается в заявлении канала.

Ранее США анонсировали поставку новой партии оружия на Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь поступит в страну в ближайшее время. Он добавил, что американская сторона в 2021 году поставила Украине больше военной помощи, чем в любой прошедший год.

26 января посол США Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Для этого он лично приехал в здание российского МИД. Покидая ведомство, Салливан отказался отвечать на вопросы журналистов.