США анонсировали поставку новой партии оружия на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты в ближайшее время направят на Украину новую партию помощи в сфере безопасности, сообщает ТАСС.

Блинкен анонсировал поставку трех новых партий оружия на Украину. По его словам, их доставят в Киев на этой неделе. «Еще больше последует в ближайшие дни», — подчеркнул он в ходе выступления перед журналистами. Блинкен добавил, что США в 2021 году поставили Украине больше военной помощи, чем в любой предыдущий год.

Ранее в США пригрозили России еще большей оборонной поддержкой в адрес Украины. При этом временно поверенная по делам США на Украине Кристина Квин подчеркнула, что Вашингтон предпочитает действовать в рамках дипломатии.

