Посол США привез в МИД России ответ на предложения по гарантиям безопасности

Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в здание МИД России, чтобы передать ответ Вашингтона на предложения Кремля по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Ранее источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена направит России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности 26 января. Представители Белого дома уточнили, что в ответе будут изложены области, в которых США согласны сотрудничать с Россией.

По информации источников, в эти сферы входят: контроль над стратегическими наступательными вооружениями, прозрачность в отношениях вооруженных сил между странами, снижение рисков эскалации через создание каналов связи между военными ведомствами и вопрос размещения ракетных систем большой дальности.

При этом представители Белого дома выразили сомнения, что ответ Вашингтона включит в себя вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. 26 января глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме рассказал, что Кремль готов принять ответные меры том случае, если не получит ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности.