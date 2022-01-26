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Посол США привез в МИД России ответ на предложения по гарантиям безопасности

Коммерсант: посол США привез в МИД России ответ Вашингтона по гарантиям безопасности

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в здание МИД России, чтобы передать ответ Вашингтона на предложения Кремля по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Ранее источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена направит России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности 26 января. Представители Белого дома уточнили, что в ответе будут изложены области, в которых США согласны сотрудничать с Россией.

По информации источников, в эти сферы входят: контроль над стратегическими наступательными вооружениями, прозрачность в отношениях вооруженных сил между странами, снижение рисков эскалации через создание каналов связи между военными ведомствами и вопрос размещения ракетных систем большой дальности.

При этом представители Белого дома выразили сомнения, что ответ Вашингтона включит в себя вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. 26 января глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме рассказал, что Кремль готов принять ответные меры том случае, если не получит ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности.

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Николай Чигасов
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