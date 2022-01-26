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Названы самые популярные ноутбуки

AliExpress: MacBook Air оказался самым популярным ноутбуком в России в начале 2022 года

Фото: Aidan Hancock / Unsplash

В январе 2022 года россияне чаще всего заказывали с AliExpress ноутбуки Apple. Об этом сообщает «Газета.ру».

Аналитики компании оценили спрос на портативные компьютеры за первые три недели нового года. Самым популярным ноутбуком назвали MacBook Air 13 с восемью гигабайтами оперативной памяти стоимостью 96 тысяч рублей. На второй позиции оказался IdeaPad Gaming 3 за 71 тысячу рублей, на третьем — Macbook Air 13 с 16 гигабайтами оперативной памяти стоимостью 115 тысяч рублей.

Также в топ-5 вошли Lenovo IdeaPad 3 и Honor MagicBook Pro. Специалисты отметили, что речь идет о росте спроса на компьютеры от российских продавцов.

В отчете говорится, что за первые три недели января спрос на ноутбуки был в 4,8 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также за указанный период спрос был в 3,6 раза выше, чем в апреле 2020 года — во время первой волны пандемии и жестких ограничений. Тогда интерес к портативным компьютерам был вызван переходом граждан на удаленную работу.

Ранее «AliExpress Россия» назвала самые популярные смартфоны среди россиян. Чаще всего потребители заказывали с площадки Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi 9A и Xiaomi Poco M3.

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Андрей Ставицкий
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