Лавров обвинил Запад в провокациях и нагнетании обстановки вокруг Украины
Глава МИД Лавров: Запад хочет реальной провокации в отношении Украины
Страны Запада нагнетают обстановку вокруг Украины посредством эвакуации дипломатов и провокаций, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе пленарного заседания Государственной Думы.
«Запад очень хочет какой-то реальной провокации», — сказал Лавров, комментируя решение США, Германии и Австралии об эвакуации семей сотрудников дипломатических миссий на Украине.