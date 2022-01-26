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Лавров обвинил Запад в провокациях и нагнетании обстановки вокруг Украины

Глава МИД Лавров: Запад хочет реальной провокации в отношении Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Страны Запада нагнетают обстановку вокруг Украины посредством эвакуации дипломатов и провокаций, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе пленарного заседания Государственной Думы.

«Запад очень хочет какой-то реальной провокации», — сказал Лавров, комментируя решение США, Германии и Австралии об эвакуации семей сотрудников дипломатических миссий на Украине.

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Дмитрий Сотак
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