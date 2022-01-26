Лавров обвинил Запад в провокациях и нагнетании обстановки вокруг Украины

Страны Запада нагнетают обстановку вокруг Украины посредством эвакуации дипломатов и провокаций, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе пленарного заседания Государственной Думы.

«Запад очень хочет какой-то реальной провокации», — сказал Лавров, комментируя решение США, Германии и Австралии об эвакуации семей сотрудников дипломатических миссий на Украине.