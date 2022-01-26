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Найден способ заставить людей отказаться от мяса

The Guardian: информация об изменении климата в меню заставляет людей отказаться от мяса

Фото: Milada Vigerova / Unsplash

Информация об изменении климата в меню ресторанов может заставить людей отказаться от мясных блюд в пользу вегетарианских альтернатив. К такому выводу пришли авторы исследования, сообщает The Guardian.

Некоммерческая организация World Resources Institute (WRI) провела эксперимент, в котором приняли участие шесть тысяч американцев. Исследователи добавили в меню десять разных сообщений о влиянии мяса на экологию и попросили респондентов выбрать между мясным блюдом и блюдом с заменителем мяса.

Сообщения существенно повлияли на решение людей. 25 процентов участников эксперимента выбрали растительную альтернативу, прочитав это послание: «Каждый может повлиять на будущее планеты. Отказавшись всего от одного мясного блюда, вы избавите окружающую среду от выбросов парникового газа, равных потребляемой вашим телефоном в течение двух лет энергии». При этом респонденты, которым не показали сообщение, выбирали вегетарианские блюда в два раза реже.

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Другое послание заставило отказаться от мяса 22 процента участников исследования: «90 процентов американцев стараются есть меньше мяса. Присоединись к ним и выбери вегетарианское блюдо, чтобы уменьшить наносимый окружающей среде вред». Сработала и информация о вкусе еды и необходимости сохранить планету для следующих поколений. Это означает, что небольшие подсказки в меню на самом деле помогут людям сделать выбор в пользу растительной альтернативы.

Глава инициативы WRI и ООН Cool Food Pledge Эдвина Хьюгс считает, что сейчас люди как никогда готовы к подобным сообщениям. «Они прислушиваются к словам об изменении климата и активно ищут бренды с экологичными продуктами и услугами», — пояснила эксперт.

Отмечается, что тонкий подход к делу оказался эффективнее, чем прямой. В прошлом эксперты пытались использовать в названиях блюд термин «веган», что отталкивало многих потребителей. После ряда неудачных экспериментов ученые пришли к выводу, что правильным решением будет подстроиться под большинство — заинтересовать в растительной еде не только вегетарианцев, но и тех, кто хочет начать потреблять меньше мяса ради спасения планеты.

В феврале прошлого года сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» ввела в меню бургеры с заменителем мяса. Компания запустила новый продукт в Скандинавии в качестве эксперимента. Сообщалось, что такие бургеры появятся и в других странах, если тест пройдет успешно.

Александра Мирошникова
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