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Работавший в одном месте 70 лет 83-летний мужчина отказался выходить на пенсию

Устроившийся на работу в 14 лет мужчина проработал в одной компании почти 70 лет

Фото: Unsplash

Житель Сомерсета, Англия, 83-летний Брайан Чорли проработал в одной компании почти 70 лет и отказывается выходить на пенсию. Его историю публикует The Sun.

Чорли рассказал, что впервые устроился на работу в обувной магазин в 1953 году — тогда британцу было 14 лет. Ранний выход на работу мужчина объяснил нехваткой денег в семье и желанием помочь родителям.

Спустя некоторое время обувной магазин закрылся, и на его месте построили торговый центр, в который перешел Чорли. Британец работает в отделе, отвечающем за обслуживание посетителей магазина, — он приветствует их и создает комфортную атмосферу для покупок.

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Недавно мужчина прошел диспансеризацию, согласно результатам которой он здоров и может продолжать трудовую деятельность. «Я не хочу сидеть весь день в кресле — это скучно. Я хочу выходить на улицу и встречаться с людьми», — отметил Чорли. Он добавил, что ориентируется на Дэвида Аттенборо, 95-летнего британского телеведущего и натуралиста, который продолжает работать, несмотря на солидный возраст.

Ранее сообщалось, что молодо выглядящая жительница английского города Беркхамстед раскрыла тайну своей привлекательной внешности. «Я отказываюсь полностью уходить на пенсию», — заявила она и добавила, что считает работу залогом «вечной молодости».

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Евгения Черкасова
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