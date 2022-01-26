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Россия не получила ответ НАТО на предложения по гарантиям безопасности

Замглавы МИД Грушко: Россия пока не получила ответ НАТО на предложения по безопасности

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Пока что НАТО не предоставила письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, цитату приводит ТАСС.

«Следующий этап будет, когда получим их ответы. Пока ничего не получали», — подчеркнул дипломат.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что отправит письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности на этой неделе. «Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США», — пояснил он.

Виктория Кондратьева
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