Вирусологи поспорили об опасности нового свойства омикрон-штамма коронавируса

Способность омикрона долго выживать во внешней среде, открытая японскими учеными, увеличивает опасность вируса в общественных местах. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Несомненно, это свойство увеличивает опасность вируса в общественных местах. Омикрон вообще заразнее предыдущих вариантов в три-пять раз. То, что он устойчив во внешней среде, без сомнения, влияет на его распространение», — заявил он, говоря об опасности нового свойства омикрон-штамма.

По мнению Альтштейна, такая особенность омикрона представляет опасность в первую очередь для детей, поскольку они много взаимодействуют с открытыми поверхностями в школах, детских садах и игровых комнатах.

Дети, без сомнения, могут заразиться таким образом. Мы раньше вообще считали, что они менее подвержены коронавирусу, а теперь мы понимаем, что они могут заболевать. Они устойчивее, но свойства омикрона достаточны, чтобы пробивать их защиту. Отсюда необходимость в вакцине Анатолий Альтштейн вирусолог

При этом вирусолог подчеркнул, что главным образом на заразность омикрон-штамма влияет его способность активно размножаться в верхних дыхательных путях.

Основным путем распространения коронавируса остается воздушно-капельный

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский поспорил с коллегой, заявив, что новое открытие ничего принципиально не меняет в представлениях о заразности омикрон-штамма. «Предположим, это действительно так и штаммы альфа и омикрон живут в два раза дольше на поверхностях, чем нулевой штамм. Это мало что меняет в эпидемиологии СOVID-19. Главный путь распространения омикрона — воздушно-капельный», — заявил он.

По его словам, большинство заражений в таких местах, как метро и общественный транспорт, все равно происходят именно воздушно-капельным путем, а «кнопки и поручни здесь почти ни при чем».

Вызывают сомнения у вирусолога и сами результаты исследования японских ученых, так как, по его словам, «живучесть» вируса определяется свойствами, которые плохо поддаются мутациям. «Из общих представлений кажется, что устойчивость вируса во внешней среде определяется структурой вириона (полноценная вирусная частица), плотностью укладки РНК в нуклеокапсиде (структурная единица простого вируса) и другими факторами, которые вряд ли подвержены сильному воздействию ограниченного числа мутаций (аминокислотных замен) в геноме», — добавил Аграновский.

Ранее японские исследователи выяснили, что омикрон-штамм способен дольше других вариантов вируса выживать во внешней среде. По их данным, срок жизни штамма на пластике составляет восемь дней и почти сутки на коже. По мнению ученых, проводивших исследование, такие свойства штамма могут быть ответственны за его высокую заразность.