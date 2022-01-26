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Компьютеры с российскими процессорами попробуют продать

Компьютеры с российскими процессорами начнут продавать по цене на 15-20% дороже аналогов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский производитель компьютерной техники iRU попробует начать продажи ноутбуков с отечественными процессорами «Байкал-М». Об этом «Известиям» рассказал технический директор компании Дмитрий Анциферов.

Он признал, что если сравнивать с аналогичными по характеристикам ноутбуками производства HP или Lenovo, то модели с российской начинкой будут стоить на 15-20 процентов дороже. В связи с этим, полагают в компании, говорить о значительных продажах на первых порах не приходится.

Тем не менее в перспективе iRU надеется на рост спроса на мировом рынке из-за постоянного дефицита комплектующих, который связан с пандемией коронавируса и, как следствие, с кризисом грузоперевозок. Анциферов указал, что производители стремятся направить технику на другие рынки, в первую очередь в Китай и США, поэтому у российских ноутбуков появится шанс.

В конце 2021 года компания продала несколько сотен компьютеров с использованием оперативной памяти, материнских плат и накопителей российского производства. По действующему законодательству такая техника является отечественной продукцией.

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заметил, что реальные продажи в рознице ноутбуков с российскими процессорами составят десятки единиц. Увеличить их удастся либо в перспективе десяти лет, когда продукция докажет свою конкурентоспособность, либо в случае усиления экономических санкций, которые закроют рынок для иностранной продукции.

Ранее сообщалось, что Минцифры ведет обсуждения с Lenovo, HP и Acer о выпуске партии ноутбуков с российскими процессорами. В предварительных планах выпуск 50 тысяч ноутбуков, из них 10 тысяч придется на HP, остальное распределят Lenovo и Acer. Эксперты считают, что продать устройства получится только предприятиям госсектора и силовым структурам, всех остальных отпугнет высокая цена.

В декабре крупнейшие российские заказчики серверного оборудования протестировали вычислительную технику на отечественных процессорах. Они пришли к выводу, что в нынешнем виде оборудование непригодно к использованию и не может конкурировать с зарубежной продукцией.

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Платон Щукин
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